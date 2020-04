Coronavirus, la buona notizia: ieri zero morti in Campania

C'è una nota di speranza nel riparto provinciale dei casi di Coronavirus in Campania. Nel corso della giornata di ieri non sono stati registrati decessi in tutta la regione. Resta fermo a 359 il triste numero dei decessi in Campania. Leggero l'aumento dei casi ripartiti in varie province con quella napoletana che ha subito un incremento di soli sette casi.

Il riparto per provincia

Il punto alle ore 23.59 di ieri:

Totale positivi: 4.423

Totale tamponi: 76.108

Totale deceduti: 359

Totale guariti: 1.291 (di cui 1249 totalmente guariti e 42 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.423 (di cui 911 Napoli Città e 1512 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 661

Provincia di Avellino: 456

Provincia di Caserta: 420

Provincia di Benevento: 182

Altri in fase di verifica Asl: 281