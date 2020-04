Coronavirus, il riparto provinciale: superati i mille guariti

Migliorano le condizioni dei malati di Coronavirus in Campania. A testimoniarlo sono i dati diffusi dalla Task force della Regione Campania che parlano di un totale di 1003 guariti dal virus. Nel riparto provinciale dei casi c'è anche il dato dei guariti che supera quota mille. Sono invece 336 le persone decedute con un costante ma contenuto aumento. Considerando i dati aggiornati a ieri sera, i casi aumentano leggermente in tutte le province con quella napoletana a guidare la triste classifica con un totale di 2.334 casi di cui 878 a Napoli città e 1.456 in provincia.

Il punto alle ore 23.59 di ieri:

Totale positivi: 4.282

Totale tamponi: 61.331

Totale deceduti: 336

Totale guariti: 1.003 (di cui 942 totalmente guariti e 61 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.334 (di cui 878 Napoli Città e 1456 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 643

Provincia di Avellino: 434

Provincia di Caserta: 407

Provincia di Benevento: 175

Altri in fase di verifica Asl: 289