Coronavirus, il riparto provinciale: dieci decessi in più in Campania

Continuano a salire i decessi per Coronavirus in Campania. Sono in totale 327 le persone decedute dall'inizio dell'epidemia in Campania. A renderlo noto è il riparto provinciale dei casi comunicato dalla Task force della protezione civile. Aumentano i casi soprattutto in provincia di Napoli che si conferma nettamente al primo posto nella classifica dei contagiati. Sono 2.263 i casi divisi in 860 in città e 1403 in provincia.

I dati

Totale positivi: 4.185

Totale tamponi: 55.701

Totale deceduti: 327

Totale guariti: 860 (di cui 775 totalmente guariti e 85 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.263 (di cui 860 Napoli Città e 1403 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 641

Provincia di Avellino: 434

Provincia di Caserta: 404

Provincia di Benevento: 170

Altri in fase di verifica Asl: 273