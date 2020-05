Coronavirus, nessun decesso nelle ultime 24 ore: aumentano i guariti

Ottime notizie dal resoconto giornaliero della protezione civile. Nelle ultime 24 ore non c'è stato nessun decesso in Campania a causa del Coronavirus. Salito anche il numero delle persone guarite. Al momento sono 2.592 le persone che risultano alle Asl, 30 in più solo nell'ultima giornata. La provincia di Napoli resta la più colpita con 2.571 casi di cui 975 in città e 1.596 in provincia.

Il bollettino

Il punto alle ore 23.59 di ieri con i positivi in Campania ripartiti per province:

Totale positivi: 4.684

Totale tamponi: 139.787

Totale deceduti: 396

Totale guariti: 2.592 (di cui 2296 totalmente guariti e 296 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.571 (di cui 975 Napoli Città e 1596 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 673

Provincia di Avellino: 518

Provincia di Caserta: 446

Provincia di Benevento: 196

Altri in fase di verifica Asl: 280