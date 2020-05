Coronavirus, tre decessi in più: il riparto provinciale

Sono 391 le vittime del Coronavirus in Campania. Il dato è stato comunicato dall'Unità di crisi della Regione Campania all'interno del bollettino giornaliero con il quale viene comunicata anche la divisione dei casi per provincia. I deceduti sono tre in più rispetto a ieri mentre sono 59 le persone guarite dal virus. Per quanto riguarda la divisione provinciale, Napoli resta di gran lunga in testa con 2.525 casi di cui 958 in città e 1.567 in provincia.

Il punto alle ore 23.59 di ieri:

Totale positivi: 4.588

Totale tamponi: 114.819

Totale deceduti: 391

Totale guariti: 2.282 (di cui 1956 totalmente guariti e 326 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione)​

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.525 (di cui 958 Napoli Città e 1567 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 667

Provincia di Avellino: 503

Provincia di Caserta: 430

Provincia di Benevento: 189

Altri in fase di verifica Asl: 274