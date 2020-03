Coronavirus, a Napoli autobus stracolmi: "Basta, così il contagio è incontrollato"

Autobus affollati, passeggeri a distanza ridotta, possibilità di contagio che aumentano esponenzialmente. Sono queste le scene registrate quotidianamente da numerosi autisti Anm. Oggi, ad esempio, l'autobus C63 in zona Ponte di Casanova era pieno, con l'utenza raccolta in pochi metri quadri senza misure di prevenzione. "Non è possibile che ci sia tanta gente per strada o sui mezzi pubblici", spiega il consigliere comunale e Presidente della Commissione Infrastrutture Nino Simeone. "Bisogna intervenire subito con i controlli a tappeto con le forze dell'ordine perché questi mezzi possono diventare mine vaganti". Proprio oggi il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che anche l'Esercito farà controlli sul rispetto delle norme anti-contagio a Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La foto dell'articolo si riferisce invece alla linea R5. I dipendenti Anm chiedono anche una maggiore frequenza delle corse, in modo da non congestionare le vetture.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: