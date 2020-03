Coronavirus, l'avvocato ha vinto la sua battaglia: dimesso il paziente 1

Ha vinto la sua battaglia il paziente 1, l'avvocato napoletano F.G. risultato positivo al tampone per Covid-19, dopo un viaggio di lavoro nel nord Italia. Il noto professionista, apprende NapoliToday, è stato dimesso questa mattina dal Cotugno, dove era ricoverato per una polmonite con connesso abbassamento della respirazione, scaturita in seguito alla positività.

Le sue condizioni di salute nel decorso della malattia erano serie, ma non è mai stato costretto al trasferimento in rianimazione. La moglie aveva deciso di porsi a scopo precauzionale in autoquarantena da subito, pur non mostrando alcun segno della malattia.

Morto cardiologo napoletano

Ancora un decesso tra i medici. Dopo la scomparsa del medico di base e legale del Vomero, Nino Autore, se ne è andato anche un luminare della medicina napoletana, il prof. Maurizio Galderisi, cardiologo del Policlinico di Napoli.

Il 66enne era positivo al Covid-19. Era l'orgoglio della Cardiologia e del Cardioimaging Italiano. Tanti gli studi scientifici a sua firma, testimoniati dal traguardo delle 400 pubblicazioni su PubMed. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte del cardiologo.

Rubate mascherine dall'ospedale Loreto Mare

Sono stati rubati dagli spogliatoi degli infermieri mascherine chirurgiche, tute, camici e oggetti personali. E' il furto particolarmente deplorevole avvenuto durante la notte nel Loreto Mare ormai completamente destinato ai malati di Coronavirus. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli gli infermieri si sono immediatamente accorti, durante il cambio turno, della manomissione degli armadietti. Ora sui fatti indaga la Polizia.

Il Loreto Mare accoglie ora esclusivamente pazienti affetti da Covid-19. Al primo piano 10 pazienti in buone condizioni, al secondo piano solo due posti letto restano ancora vuoti. Per rimodulare il nosocomio 75 operai hanno lavorato notte e giorno.

Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata di ieri sono stati esaminati:

- preso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno di Napoli 369 tamponi di cui 35 risultati positivi;

- presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 102 tamponi di cui 52 risultati positivi;

- presso l'ospedale Moscati di Avellino 78 tamponi di cui 7 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno 253 tamponi di cui 25 risultati positivi;

- presso il laboratorio della Federico II 65 tamponi di cui 13 risultati positivi;

​- presso il centro di riferimento dell'ospedale Moscati di Aversa 87 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- presso il centro di riferimento l'ospedale Sant'Anna di Caserta 65 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale San Paolo di Napoli 42 tamponi di cui 10 risultati positivi.

Pertanto nella giornata del 26 marzo sono stati esaminati 1061 tamponi

I positivi sono: 145

Positivi complessivi Campania: 1454

Test complessivi: 9728