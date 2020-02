Coronavirus, De Luca: “Denunceremo gli irresponsabili”

Ha usato parole dure il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca per denunciare alcuni atteggiamenti che ha definito “irresponsabili” e che hanno provocato l'arrivo del virus in Campania. Il governatore ha chiaramente dichiarato che se dovessero ripetersi si rivolgerà all'autorità giudiziaria per tutelare la salute pubblica. Ha poi rassicurato sulle condizioni dei 13 pazienti risultati infetti nella Regione e spiegato che, a patto che non arrivino indicazioni diverse dal Governo, riapriranno le scuole a partire da lunedì 2 marzo.