Decreto contenimento, assalto ai treni verso Sud. Burioni: "Così portano con sé il contagio"

Treni in direzione - tra le altre - Napoli presi d'assalto. È la conseguenza del decreto (del quale si era già inizialmente diffusa una bozza che aveva scatenato la "migrazione") che chiude di fatto Lombardia e 14 province.

Ha generato polemiche il video che mostra la stazione Garibaldi piena di gente in fuga, ieri sera, con i passeggeri che sciamavano verso i binari. Fanno discutere anche le foto di un treno pieno, con gente seduta anche negli strapuntini dei corridoi, in quello che sembra esserel'Intercity Notte Roma-Napoli-Salerno.

"Speriamo non lo abbiano cancellato", dice stamane un viaggiatore che ha deciso di partire dopo la notizia del decreto e prendere il Frecciarossa delle 7 in direzione Napoli. "È incredibile - dice suo fratello, lì con lui - stanno separando gli affetti".

Il decreto stabilisce - salvo rientri a casa - il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "zona rossa" sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

I commenti: "Lasciar filtrare bozze decreto follia pura"

"Follia pura - commenta sui social il virologo Roberto Burioni - Si lascia filtrare la bozza di un decreto severissimo che manda nel panico la gente che prova a scappare dalla ipotetica zona rossa, portando con sé il contagio. Alla fine l'unico effetto è quello di aiutare il virus a diffondersi. Non ho parole".

Alcuni hanno replicato alla notizia della fuga in massa da Milano postando invece l'immagine della stazione centrale deserta già alle 23.20.

Lo stesso Giuseppe Conte ha sigmatizzato quanto successo: "Inaccettabile la confusione provocata dalla diffusione della bozza".

Il commento di Vincenzo De Luca

"Credo sia giusto spiegare cosa sta tentando di fare il Governo nazionale. Misure straordinarie per cercare di alzare, se possibile, una barriera contro la diffusione incontrollata del contagio. Per raggiungere questo obiettivo serve ricorrere a misure rigorose per due/tre settimane almeno.

È evidente che si è chiesto un sacrificio a tutti. Ma la posta in gioco è altissima. Se fallisce il tentativo di bloccare il dilagare del contagio, la situazione diventa davvero drammatica. Questa è la semplice verità.

Per questo motivo devono essere cancellati comportamenti inconsapevoli o irresponsabili. È sabato sera. Mi permetto di fare un appello accorato ai ragazzi e ragazze, alle loro famiglie, perché la consuetudine della movida del fine settimana, dell'incontro di centinaia e centinaia di ragazzi che si radunano nei locali a contatto diretto, sono assolutamente da evitare, per la tutela della salute dei ragazzi e per la tutela delle nostre comunità. Mi aspetto da tutti un aiuto in termini di consapevolezza e responsabilità", E' il commento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.