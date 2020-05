Coronavirus, nessun nuovo decesso in Campania: i dati provincia per provincia

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso noti i dati relativi alla divisione provinciale dei casi di contagio. In particolare si segnala nessun decesso in più rispetto a ieri, e 15 pazienti guariti in più.

In totale sono 4797 i casi di contagiati in Regione Campania, cresciuti di 10 unità rispetto a ieri.

Il punto alle ore 23.59 di ieri dei casi riscontrati in Campania ripartiti per province:



Totale positivi: 4.797

Totale tamponi: 198.033



Totale deceduti: 411

Totale guariti: 3.405 (di cui 3.329 totalmente guariti e 76 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).





Il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 2.612 (di cui 999 Napoli Città e 1.613 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 685

Provincia di Avellino: 546

Provincia di Caserta: 459

Provincia di Benevento: 207

Altri in fase di verifica Asl: 288