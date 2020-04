Ascierto: "La situazione in Campania migliora, ma siamo lontani dagli zero contagi"

"La situazione in Campania sta migliorando, lo dicono anche i numeri, ma siamo ancora lontani da zero contagi di due giorni fa. Dobbiamo procedere con prudenza e cauto ottimismo, ci vuole ancora un piccolo sforzo da parte di tutti, non abbassiamo la guardia. Restate a casa, manca poco. Possiamo farcela", è il post del prof. Ascierto sulla situazione contagi in Campania. Ieri 44 i positivi nella nostra regione su 3000 tamponi eseguiti.

"Cura Ascierto" funziona: gli ultimi dati

Intanto la risposta dei pazienti affetti da Covid-19 al Tocilizumab continua a mitere successi clinici: nel 77% dei pazienti, le condizioni respiratorie risultano migliorate o stabilizzate. È quanto rivela uno studio coordinato da un gruppo di specialisti di Anestesia e rianimazione, Malattie infettive, Reumatologia, Pediatria, Biochimica clinica e Immunologia dell'Università degli Studi di Brescia. I risultati saranno pubblicati sulla rivista “Autoimmunity Reviews", nel numero di luglio. Il farmaco è stato somministrato negli Spedali Civili di Brescia a 100 pazienti con polmonite da Covid-19 che avevano sviluppato un'insufficienza respiratoria grave e refrattaria a tutti i trattamenti disponibili. Si tratta della serie prospettica più ampia al mondo. Buoni i risultati ottenuti finora anche al Cotugno di Napoli.