Coronavirus, "segnali positivi in aumento" sulla sperimentazione del Tocilizumab

Procede bene la sperimentazione del Tocilizumab, farmaco usato in origine per contrastare l'artrite reumatoide, da qualche giorno invece utilizzato per limitare gli effetti più gravi del Coronavirus, dopo un'ottima intuizione del professore Ascierto dell'Istituto Pascale di Napoli. Attraverso un protocollo AIFA è partita ora in Italia una vera e propria sperimentazione - dopo che nei giorni scorsi alcuni pazienti trattati con Tocilizumab erano stati addirittura estubati prima e dimessi poi. "C'è cauto ottimismo", spiega Ascierto. Di seguito l'aggiornamento pubblicato dal dottore.

"Il protocollo avviato da AIFA per gli studi su tocilizumab nel trattamento della polmonite da COVID-19 ci ha dato buone speranze ma adesso dobbiamo avere pazienza e attendere i risultati della sperimentazione. I segnali di un possibile beneficio sono in aumento ma non avremo dati certi prima di qualche settimana. Cauto ottimismo...nel frattempo, noi ci siamo", scrive il dottor Paolo Ascierto.