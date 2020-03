Cura al Covid 19, il medico della task force: "A Napoli miglioramenti nel 60% dei casi"

"A Napoli abbiamo trattato venti pazienti con il Tocilizumab e abbiamo avuto miglioramenti nel 60 per cento dei casi. Tre di questi stanno per uscire dalla terapia intensiva". Sono sempre più incoraggianti i risultati raggiunti con la somministrazione del farmaco antireumatoide ai pazienti affetti da Covid-19. La sperimentazione è cominciata a Napoli 10 giorni fa, con una task force composta da medici dell'Istituto Pascale e dell'Ospedale dei Colli.

Finalmente anche l'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, ha approvato il protocollo per una sperimentazione su più larga scala, che prevede il coinvolgimento di 330 pazienti: "E' un risultato importate - spiega Vincenzo Montesarchio, direttore dell'Unità operativa di Oncologia del Monaldi e membro dell'equipe - che permetterà di avere dati certi sull'uso del farmaco. A Napoli stiamo avendo ottimi risultati. Anche i pazienti che non sono migliorati, però con la simministrazione si sono stabilizzati. Adesso il tocilizumab verrà provato su un primo gruppo di malati non intubati o intubati da meno di 24 ore. Poi, saranno trattati anche coloro in terapia intensiva da più tempo, per comprendere in quale fase il farmaco ha più effetto. I tempi saranno brevissimi, rapidi almeno quanto la diffusione che sta avendo il virus".

Montesarchio spazza via anche le polemiche delle ultime ore in merito alla paternità della scoperta: "Quello che abbiamo fatto a Napoli è semplicemente prenderci la responsabilità di testare un farmaco sul quale non c'erano evidenze scientifiche conclamate, se non per lo studio realizzato in Cina. Abbiamo voluto condividere i risultati confortanti nel più breve tempo possibile per dare il nostro contributo e siamo felici se anche altri istituti lo hanno utilizzato".