Lockdown matrimoni, assistere le spose e non chiedere acconti: le soluzioni

Il lockdown deciso per contenere l'epidemia da Coronavirus sta mettendo in ginocchio il settore dei matrimoni, da sempre florido in Campania. Ad essere colpite sono oltre alle strutture per i ricevimenti anche i lavoratori del comparto, come fotografi, parrucchieri e truccatori.

"Il Covid-19 ha bloccato tutto il mercato. Molte famiglie di imprenditori del settore sono senza lavoro. Tra l'altro saranno costretti ad investire in pubblicità per dare risalto alle loro attività. Truccatori, parrucchieri e wedding planner e flower, stanno pagando un pezzo troppo alto per la crisi. Le soluzioni per essere lungimiranti potrebbero consistere nell'assistere in questa fase di lockdown le spose, consigliandole in soluzioni personalizzate, congelando gli acconti del 2020, spostando i saldi al 2021. In autunno speriamo che si sblocchi la situazione e possano tornare a celebrarsi i matrimoni", spiega a NapoliToday Ciro Florio, truccatore e parrucchiere da 30 anni delle spose napoletane, con varie partecipazioni a TuttoSposi.