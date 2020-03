Coronavirus, inasprite le regole d'accesso agli impianti di cremazione comunali

Il Comune di Napoli ha inasprito le regole di accesso all'impianto di cremazione comunale. Anche per contenere il contagio del Coronavirus gli ingegneri hanno disposto che l'accesso all'impianto sia da oggi consentito a due sole persone per famiglia. "Sarebbe auspicabile" - spiegano - "la totale assenza di familiari ma ci rendiamo conto che non è una cosa di facile realizzazione". Dunque accesso consentito a due soli familiari più gli addetti ai lavori.