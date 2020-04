"Scusi lei, dove corre?": 43enne sorpreso a fare jogging e denunciato

Sorpreso a fare jogging in strada, in zona Ponti Rossi, un 43enne napoletano già noto alle forze dell'ordine ha fornito false generalità ai carabinieri della stazione di Napoli Stella, impegnati in un controllo sul rispetto delle norme anticontagio. I militari non si sono fatti ingannare e hanno chiesto al 43enne di seguirli in caserma per completare la procedura di identificazione.

L’uomo però è fuggito ma è stato raggiunto poco dopo. Dovrà rispondere di false dichiarazioni sull’identità propria e resistenza a pubblico ufficiale.