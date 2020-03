Controlli Coronavirus, scoperta coppietta appartata in auto

Non potevano aspettare la fine della quarantena e sono stati scoperti in auto appartati. Così come due pizzaioli che continuavano a sfornare pizze nonostante i divieti. È quello che hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Gragnano nel corso della giornata di ieri. A cominciare dall'orario di pranzo quando sono stati scoperti a via Fontanelle, a Castellammare, due pizzaioli che lavoravano all'interno di una pizzeria che era rimasta aperta e continuava a vendere pizze e pane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Denunciati entrambi e l'attività è stata chiusa. Nella tarda serata, invece, a Gragnano, sono stati scoperti due fidanzati appartati in auto. Anche loro sono stati denunciati per inosservanza del decreto del presidente del consiglio dei ministri.