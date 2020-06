Coppa Italia: un medico, un infermiere e la Provveditore riceveranno l'applauso dei calciatori

“In occasione della semifinale di Coppa Italia che si disputerà al San Paolo sabato sera, la Figc ricorderà le vittime del Covid 19 con un minuto di silenzio e ringrazierà il personale sanitario che, in questi mesi, si è impegnato in prima linea in questa battaglia. Simbolicamente saranno presenti sul campo di gioco alcuni operatori del Cotugno e dell’Azienda Ospedaliera dei Colli”, lo dice Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

“In rappresentanza di tutto il personale dell’azienda, ma anche di tutti quelli che sono stati impegnati in questi lunghi mesi in Campania - spiega di Mauro - saranno al San Paolo Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di Malattie infettive e urgenze infettivologiche dell’Azienda Ospedaliera dei Colli; Giovanni Broscritto, infermiere e, in rappresentanza del comparto amministrativo, Lara Natale, provveditore dell’Azienda ospedaliera dei Colli”.

“Ringrazio la Figc che, con questo gesto, ha voluto, in occasione della ripresa delle partite, ricordare chi in questi mesi si è battuto e continua ad essere in prima linea nei presidi ospedalieri” conclude.