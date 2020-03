Coronavirus, iniziano i controlli della polizia tra coloro che si spostano

"Sono iniziati i controlli delle Forze dell'Ordine, cui va il mio ringraziamento per tutto quanto faranno. Vi ricordo che non è possibile lasciare il territorio comunale se non per comprovate esigenze lavorative, sanitarie o di assoluta ed improcastinabile necessità. Ci saranno sanzioni per i trasgressori e denuncia alla Procura Competente". Lo scrive su Facebook il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano, allegando foto dei controlli.

Ricordiamo che per spostarsi è necessario autodichiarare "i validi motivi" per cui lo si fa. Questi i motivi: comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Di seguito il nuovo modulo pubblicato dal Ministero dell'Interno.

modulo_autodichiarazione_10.3.2020-2

Allegati