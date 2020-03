Carabinieri a Scampia: la quarantena si controlla con drone

Tecnologia in aiuto delle forze dell'ordine che lavorano per far rispettare l'isolamente reso obbligatorio dalla diffusione del Coronavirus. I carabinieri stanno utlizzando il drone per monitorare gli spostamenti dei cittadini a Scampia, quartiere a Nord di Napoli. La telecamera in volo permette ai militari di tenere sotto controllo un territorio vasto che sarebbe impossibile pattugliare palmo a plamo con le forze a disposizione. Se da remoto vengono avvistati assembramenti, i carabinieri in motocicletta vengono inviati a verificare.

