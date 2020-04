Cammina davanti al Tempio di Serapide e fa schioccare una frusta: "E' sport", dice agli agenti. Multato

Camminava davanti al Tempio di Serapide, in pieno centro a Pozzuoli, facendo schioccare una frusta. "Sto facendo attività sportiva", ha detto l'uomo agli agenti della polizia metropolitana di Napoli che lo hanno fermato. A quel punto è stato multato con una sanzione da 400 euro per violazione delle norme anti-contagio.

A Pozzuoli la Polizia Metropolitana ha fermato anche un uomo che, in auto, procedeva senza motivo: l'automobilista è stato multato per 670 euro. Sono in totale 48 le persone sottoposte a controllo nel comune flegreo. Le altre 46 erano in perfetta regola.