Migliaia di persone controllate: sei denunce a Napoli

Nella giornata di ieri 18 marzo, sono state 1362 le persone complessivamente controllate sul territorio cittadino dalle 386 unità messe in campo dalla Polizia Municipale tra ufficiali e agenti, donne e uomini. Con l'emanazione del nuovo modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno, nel quale, la persona che si trova in strada per motivi “urgenti” deve dichiarare anche di “non essere malata e/o in quarantena” prevedendo quindi, per chi mente, la possibilità di una condanna fino a 12 anni di carcere per reato contro la salute pubblica, sono state sei, delle 1362 controllate, le persone denunciate per falsa attestazione a pubblico ufficiale e 35 quelle denunciate per non aver ottemperato alle disposizioni impartite dall'Autorità.

In gran parte rispettate a Napoli le chiusure imposte dall'emergenza COVID-19. In totale gli esercizi commerciali controllati dalla Polizia Locale nella giornata del 18 marzo sono stati 518 e tra loro sono stati quattro i titolari denunciati per non aver osservato l'ordine di chiusura. Si evidenzia che a tale denuncia, laddove previsto, conseguirà la sospensione dell'attività.