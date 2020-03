Coronavirus, contagiato il direttore del Trauma Center del Cardarelli: sanificata l'area

Nella giornata di oggi 10/03/2020 è stata confermata la positività per Covid-19 del direttore del Trauma Center dell’azienda ospedaliera Antonio Cardarelli. Sono tutt’ora in corso le attività di bonifica e sanificazione dell’area - informano dal Cardarelli. Sono stati esperiti tutti i necessari controlli su possibili contatti con altro personale al fine di interrompere l’eventuale catena di contagio.

"Questi casi" - spiega il direttore generale Giuseppe Longo - "rientrano nel novero dei casi della attuale situazione. E’ bene chiarire che l’attività del Trauma Center non è interrotta, prosegue regolarmente in un’altra area del DEA. Ancora una volta voglio ringraziare i nostri medici, infermieri, operatori socio sanitari e più in generale tutto il personale per il grade sacrificio che sta sostenendo e per la professionalità con la quale il Cardarelli sta rispondendo all’onda d’urto generata da questo virus".

È poi il direttore sanitario Giusppe Russo a rinnovare l’appello a tutti i cittadini a non recarsi in ospedale se non per emergenze indifferibili e a restare il più possibile a casa. "Non uscire" - dice - "è il solo modo che abbiamo per ridurre i contagi e fare in modo che questa emergenza resti gestibile. Nei nostri reparti, nei nostri padiglioni, donne e uomini si stanno sottoponendo ad uno sforzo enorme. Tutti noi siamo pronti a stare in prima linea, ma abbiamo bisogno dell’aiuto dei cittadini ai quali chiediamo di restare a casa".