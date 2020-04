Coronavirus in Campania, il riparto provinciale: a Napoli la situazione più difficile

La Task force della protezione civile della Regione Campania ha comunicato il riparto provinciale dei casi di Coronavirus. Basati sui dati dell'ultimo bollettino di ieri sera, dimostrano come la maggior concentrazione di casi si stia verificando tra Napoli e provincia. Sono oltre la metà del totale i casi tra il centro città e la provincia. La provincia di Napoli è al primo posto per numero di contagiati con 1.428 casi accertati. A Napoli città sono 619 mentre in provincia sono 809.

La seconda provincia più colpita è quella di Salerno dove in totale sono 400 le persone contagiate. Ad Avellino sono in totale 340 le persone contagiate mentre a Caserta sono 264. La provincia meno colpita è quella di Benevento con un totale di 85 casi. Sono in corso poi accertamenti su altri 160 casi.

Il comunicato della Task force

Il punto alle ore 23.59 di ieri e il focus dei positivi ripartiti per provincia:

Totale positivi: 2.677

Totale tamponi: 19.237

Totale deceduti: 181

Totale guariti: 144 ( di cui 66 totalmente guariti e 78 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 1.428 (di cui 619 Napoli Città e 809 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 400

Provincia di Avellino: 340

Provincia di Caserta: 264

Provincia di Benevento: 85

Altri in fase di verifica Asl: 160

La situazione a Napoli

Sale a 34 (5 in più rispetto a giovedì 2 aprile), il numero di decessi per Covid-19 nella città di Napoli. E' quanto emerge dal resoconto giornaliero diffuso dal Comune in base ai dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 12,00 di venerdì 3 aprile.

Cresce anche il numero dei positivi, 619, nel capoluogo campano. Di questi 155 sono ricoverati in ospedale, di cui 14 in terapia intensiva. 424 sono isolamento domiciliare e tra questi gli asintomatici sono 89.

Sale, fortunatamente, anche il numero delle persone clinicamente guarite, 78, di cui 6 sono risultate negative in due test consecutivi.