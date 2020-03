Pozzuoli, due casi di Coronavirus: l'ordinanza del sindaco

Un secondo caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato nella città di Pozzuoli. Pare sia un 50enne residente nella zona di Pozzuoli centro.

"Cari concittadini, la Protezione civile regionale mi ha appena comunicato i dati dei tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Tra quelli risultati positivi c'è anche un cittadino di Pozzuoli - spiega il sindaco Vincenzo Figliolia - Salgono a due i pazienti colpiti da Covid 19, di cui uno è in via di guarigione definitiva". "L'Asl ha attivato tutte le misure per il controllo del link epidemiologico - ha proseguito - mettendo in isolamento chi è stato in contatto con il contagiato. Restiamo vigili e attenti a tutte le precauzioni".

In città intanto disposte, fino al 3 aprile, misure straordinarie. Il sindaco Figliolia ha disposto con apposita ordinanza la sospensione delle attività di pub e paninoteche e delle fiere settimanali di Monterusciello (via Petito), Rione Toiano (via Cicerone) e della fiera giornaliera di via Roma. Regolato e contingentato anche l'accesso al mercato di via Fasano con riferimento ad una presenza contemporanea di 30 utenti. Inoltre, il sindaco ha imposto l'utilizzo di guanti e mascherine, sia per gli operatori che per i cassieri, per tutti gli esercizi commerciali di tipo alimentare, per i centri estetici, parrucchieri, manicure e pedicure. Il provvedimento, si legge in una nota del Comune, è stato adottato per una esigenza di maggiore tutela della popolazione, anche in ragione della difficoltà di garantire e far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

A tal fine il primo cittadino chiede "alla polizia municipale di porre in essere ogni utile attività volta ad evitare e contrastare assembramenti, spontanei ed organizzati, sul territorio comunale, invitando anche le altre forze dell'ordine a prestare adeguata collaborazione". Le misure vanno ad aggiungersi a quanto già stabilito dall'ordinanza del presidente della giunta regionale in ordine alla sospensione delle attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.