Coronavirus, un decesso e otto nuovi positivi a Napoli città

Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la città di Napoli, aggiornato alle ore 12:00 di oggi, lunedì 6 aprile.

I positivi a Napoli sono 679 (+ 8 rispetto a ieri) , 106 gli asintomatici, 162 i ricoverati in ospedale (14 in terapia intensiva), 472 in isolamento in casa, 37 i deceduti (+ 1 rispetto a ieri), 80 i clinicamente guariti e 8 i guariti.

Il dato dei clinicamente guariti si riferisce a pazienti diventati asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica. Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica.

Ospedale del Mare anti Covid: time laps dei lavori

La Regione Campania per far fronte all’emergenza Covid-19 ha predisposto un “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” in linea con gli indirizzi del Governo nazionale. Con la finalità di contrastare il contesto di criticità in atto, assicurando l’indispensabile assistenza e ricovero alla popolazione colpita, di rimuovere le situazioni di contaminazione e rischio onde evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone, mediante interventi da realizzarsi nella prima fase dell’emergenza, ha programmato tra l’altro - presso il P.O. Ospedale del mare - una struttura modulare di posti letto per la terapia intensiva per un totale di 72 posti letto in tre moduli ognuno da 24 posti letto in fase di realizzazione.

Il programma dei lavori prevede, lunedì 6 aprile alle ore 18,00 circa, l’arrivo da Padova su Napoli – con percorrenza autostrada in formazione del tipo “a treno” - di n°47 automezzi del tipo “semirimorchio ribassato per trasporto moduli maxi volume” e n°10 bililici del tipo “autoarticolato centinato” che dovranno parcheggiare presso l’area già predisposta (area parcheggio lotto 2 Ospedale del Mare). Gli automezzi sono partiti da Padova.

Il cronoprogramma prevede l'apertura a step dei moduli. Il primo dovrebbe essere inaugurato entro questa settimana. Il time laps dei lavori.