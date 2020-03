Bollettino Coronavirus del 18 marzo: 577 i positivi in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella sessione mattutina, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, sono stati esaminati 39 tamponi, di cui 2 risultati positivi; presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona sono stati analizzati 39 tamponi di cui 9 risultati positivi e presso l'ospedale Moscati sono stati verificati 30 tamponi di cui 12 risultati positivi.

Pertanto, nella mattinata odierna sono 23 i test positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Totale positivi alle ore 17 di oggi: 23

Totale tamponi alle ore 17 di oggi: 108 Totale

Complessivo positivi in Campania: 577.

Luigi Ferrara aveva 61 anni e risiedeva a Miano. Lavorava all'autoparco Scampia. Era ricoverato in terapia intensiva per una grave polmonite. Grande commozione tra i colleghi del lavoratore per la sua scomparsa. Asia pagherà i funerali di Ferrara, come confermato dal sindaco di Napoli in una nota, dove esprime cordoglio per la morte del 61enne

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vietato passeggiare e fare jogging

Il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato contro l'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con la quale viene fatto divieto, per contenere il contagio da Coronavirus, di passeggiare e fare jogging. Respinta dunque l'istanza cautelare di sospensione dell'ordinanza del Presidente della Regione. Non consentita in Campania l'attività sportiva all'aperto ritenuta non compatibile con esigenze sanitarie, visto "il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale e considerati i dati che pervengono all'Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania".