Covid-19, il bollettino dell'Unità di Crisi: 128 casi in Campania, 2 guariti

L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania "comunica che nel pomeriggio odierno sono stati esaminati 65 tamponi, di cui 8 positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità". In Campania, in totale ci sono a questo punto 128 persone positive e due guariti. Sono quattro invece le persone che hanno perso la vita.