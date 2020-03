Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi: 1582 positivi in Campania

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 ha diffuso, alle 22, il nuovo bollettino sui tamponi effettuati in data odierna.

Il totale di quelli analizzati oggi è di 865, con 128 positivi. Il totale complessivo dei positivi è quindi 1582​​, su 10593 tamponi effettuati.

Nel dettaglio la situazione in tutti gli ospedali della Campania in cui avvengono le analisi:

- Ospedale Cotugno di Napoli: 190 tamponi esaminati, 19 dei quali risultati positivi

- Ospedale Ruggi di Salerno: 302 tamponi esaminati, 53 dei quali risultati positivi

- Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta: 48 tamponi esaminati, 4 dei quali risultati positivi;

- Ospedale Moscati di Aversa: 57 tamponi esaminati, 1 dei quali risultato positivo

- Ospedale Moscati di Avellino: 78 tamponi, 36 dei quali positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: 27 tamponi esaminati, 3 dei quali positivi;

- Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli: 100 tamponi esaminati, 5 positivi;

- Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: 63 tamponi, 7 dei quali positivi.

L'intervento di De Luca nel pomeriggio

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva parlato, nel pomeriggio in diretta Facebook, fornendo un resoconto dell'attività a contrasto dell'emergenza.

De Luca ha definito la vicenda "come una guerra" in cui "emerge tutto il positivo e tutto il negativo della natura umana". "Tutti teniamo alla libertà, ma la prima libertà che va garantita è quella di vivere. E quindi le misure, anche severe, sono prese per garantire questa libertà. Bisogna limitare la libertà di circolazione per contenere il contagio. Ma grazie a Dio c'è senso civico incredibile, solidarietà e volontariato incredibile a cominciare dal personale sanitario a cui dobbiamo gratitudine per anni", sono state le sue parole.

De Luca si è detto consapevole che la vita sia diventata pesante e che "può subentrare sfiducia", ma "la battaglia sarà vinta" anche se non a brevissimo tempo.

L'algoritmo e il picco

De Luca ne ha parlato prima nella conferenza via social, poi ha sottolineato con un nuovo post l'aspetto scientifico del lavoro della Regione Campania: si sta usando un algoritmo per prevedere i contagi. "Col supporto degli esperti - ha spiegato il governatore sui social - lavoriamo aggiornando ogni due giorni, sulla base di un algoritmo, la previsione dei contagi, dei ricoveri e delle terapie intensive".

"Secondo le previsioni il picco ci sarà alla fine della prima settimana di aprile. Bisogna essere pronti per quel giorni: avremo più di 3000 contagi. Garantisco che ce la facciamo, al netto delle forniture che devono arrivare. Dovremmo raggiungere 3/5 aprile un incremento di 80 100 contagi costante e dopo una settimana comincia curva discendente. Saremo pronti da qui a 10 giorni. Abbiamo fatto già un miracolo. Ottocento infermieri assunti, 419 in questi giorni, 188 oss, 104 medici, 160 specializzandi. Uno sforzo gigantesco".

