Contagi al Monaldi, il dg: "Paziente ha portato il virus dall'esterno"

"E' probabile che il paziente sia diventato positivo quando era già al Monaldi, quindi ha incubato il virus prima di arrivare da noi". Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli, si cui fa parte anche il Monaldi, prova a spiegare come è stato possiile l'accendersi di un focolaio interno.

Il primario di Medicina, quattro infermieri, un inseriviente e, appunto, un paziente del reparto sono risultati positivi al Covid-19: "Siamo sicuri di aver circoscritto il contagio - prosegue Di Mauro - abbiamo chiuso l'area e sottoposto a tampone tutto il personale. Avremo i risultati in una giornata e speriamo di poter riaprire dopo la sanificazione". Ciò che risulta strano è che il paziente sia giunto al Monaldi per un'altra patologia e che in precedenza fosse stato sottoposto già due tamponi, risultando sempre negativo: "E' la conferma di quanto sia subdolo questo virus. Queta persona ha mostrato i sintomi solo dopo il ricovero. Ovviamente è stato a contatto con medici e infermieri".

Di Mauro invita a non abbassare la guardia, perché il peggio non è ancora passato: "Le cose vanno sicuramente meglio di qualche giorno fa, ma non possiamo distrarci. Il Cotugno ha circa 200 posti letto e sono tutti occupati. La situazione che si sta verificando nella provincia a nord di Napoli ha fatto risalire i contagi. C'è un focolaio da tenere sotto controllo".

Buone notizie anche se non definitive arrivano alla sperimentazione del Tocilizumab, il farmaco anti-reumatoide oggetto di sperimentazione nazionale su 330 pazienti, con gli Ospedali Pascale e Monaldi a guidare lo studio: "I nostri risultati sono ottimi, molti pazienti hanno avuto benefici in 24 ore, ma dobbiamo attendere i valori nazionali per poter poi estendere la cura".