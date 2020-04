Coronavirus, cinque casi e un positivo post mortem a Torre del Greco

Dopo quattro giorni a zero contagi, tornano le brutte notizie da Torre del Greco, uno dei paesi maggiormenti colpiti dall'emergenza Coronavirus in Campania.

Sono cinque i nuovi casi di contagio, di cui uno accertato “post mortem”. Si tratta di O.T. ​ di anni ottantanove. 15esima vittima di Torre del Greco. Certificati anche quattro guariti. A comunicarlo, è il Centro Operativo Comunale, al termine dell’ aggiornamento serale con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ ASL Na3 Sud.

I dati completi:

Totale ospedalizzati: 15

Totale in isolamento domiciliare:33

Totale guariti 22

Totale decessi: 15

Totale esito tamponi odierni (7 aprile): 35 (30 Negativi; 5 Positivi)

"Stiamo lavorando – chiarisce il sindaco Palomba– per garantire al massimo la tranquillità e la serenità di tutti i torresi, perché nessuno si senta solo ed emarginato. Siamo una sola ed unica comunità e lo dimostriamo ogni giorno. Bisogna essere quanto più possibile osservanti delle misure di contrasto e contenimento, previste dal Governo per uscire quanto prima dall’emergenza che vede particolarmente coinvolta la nostra città. ​ Non sfiduciamoci e non molliamo. Uniti ce la faremo".