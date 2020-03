Coronavirus Campania, 400 i positivi ai tamponi

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che dal pomeriggio odierno sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 111 tamponi, di cui 29 risultati positivi; presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 37 tamponi di cui 9 risultati positivi e presso l'ospedale Moscati 29 tamponi di cui 12 risultati positivi.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, anche per questi 50 si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Totale positivi in Campania: 400. 28 i guariti, 9 i morti.

Il Policlinico della Federico II autorizzato ad effettuare i tamponi

La Regione Campania ha dato il suo ok alla Federico II ad effettuare tamponi per la prima diagnosi di infezione da Covid-19. Grazie all’impegno della struttura, e in particolare del Dipartimento Assistenziale diretto da Francesco Beguinot e del Dipartimento di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia diretto da Maria Triassi, il Policlinico entra dunque nella CoreNet LAB Campania ed è autorizzato all’espletamento della diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori – Covid-19.

La Prof. Maria Triassi lancia quindi l'idea di un percorso diagnostico dedicato esclusivamente ai medici che lavorano in prima linea, per evitare sia la diffusione del virus sia la continua sospensione di servizi assistenziali per esigenze di sanificazione.

Decessi a Napoli e Pozzuoli

Ha dato esito positivo il tampone su una donna di 53 anni deceduta all'ospedale San Giovanni Bosco. La donna, giunta al pronto soccorso nei giorni scorsi era affetta da patologie pregresse, ma le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. A 48 ore dal decesso è arrivata la conferma dopo i test effettuati quando era ancora in vita: era positiva al Covid-19. Sanificazione in corso nell'ospedale San Giovanni Bosco e attività di pronto soccorso temporaneamente sospese. Sono state attivate tutte le procedure anche per quanto riguarda il personale in servizio, che era munito di dispositivi di protezione individuali. Già nella notte sono state avviate le operazioni di sanificazione nella zona dell'isolamento e della rianimazione, ora sono in corso all'interno dei locali del pronto soccorso, le cui attività sono momentaneamente sospese. Al termine delle operazioni, sarà riattivato il pronto soccorso.

Preoccupazione tra gli operatori nei giorni scorsi: "La sicurezza non è nè strumento di mediazione, nè merce di scambio. La carenza di presidi sanitari mette a repentaglio utenti, operatori, sanitari e tutte le famiglie", enunciava sigla sindacale Cgil P.O.S.G. del San Giovanni Bosco".

Primo decesso per Coronavirus a Pozzuoli. A perdere la vita un'anziana, che era in cura per una bronchite. La donna dopo un incidente in casa è stata trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di località La Schiana di Pozzuoli. Le sue condizioni erano già molto gravi. Il tampone al quale è stata sottoposta è risultato positivo al Covid-19. I familiari della donna, residente a Napoli, sono stati posti in quarantena.

Loreto Mare e ospedale di Boscotrecase dedicati ai contagiati da Coronavirus

Stiamo lavorando senza sosta, giorno e notte, per trasformare in dieci giorni il Loreto Mare di Napoli in un ospedale dedicato alla lotta contro il virus. La nostra priorità e fermare i contagi e stiamo attuando tutte le misure per questo obiettivo, ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di scenario", spiega De Luca in un post su Facebook. Stessa sorte per l'ospedale di Boscotrecase per l'Asl Napoli 3, che tocca tutta l'area vesuviana.

Cardarelli sospese attività di Cardiologia

Sono sospese le attività della Cardiologia riabilitativa dell'Ospedale Cardarelli, dopo che un medico del reparto è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Sanificati i locali. Anche per il personale del reparto è stata attivata la procedura.