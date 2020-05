Coronavirus, a Napoli non si registrano nuovi casi ma 15 guariti in più

Il Comune di Napoli ha reso noto il rendiconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi. L'Asl - che fornisce i dati - sottolinea come, nonostante il conteggio totale sia aumentato di 10 unità, portando il totale a 998, non si rilevino nuovi casi di contagio rispetto a ieri. I dieci nuovi casi in più, infatti (8 dei quali già guariti e 2 deceduti) sono relativi ai mesi scorsi ma rilevati solo oggi.

Rispetto a ieri si segnalano 15 nuovi casi di guarigione. Restano stabili i casi di persone ricoverate in ospedale o in terapia intensiva. Sono 192 le persone attualmente positive in città, ben 678 i guariti.