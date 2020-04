Coronavirus, per la prima volta a Napoli nessun nuovo caso di contagio

Il Comune di Napoli ha pubblicato il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, lunedì 20 aprile. Il totale dei positivi è di 833, esattamente lo stesso numero di ieri. Dunque, per la prima volta da quando c'è la pandemia, a Napoli non si sono registrati nuovi casi di contagio.

I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro. Rispetto a ieri si contano anche 11 nuovi guariti e 10 persone che sono in isolamento domestico.

Coronavirus e fase 2, la mappa del rischio: Campania nel quadrante più 'sicuro'

La Fondazione Gimbe ha elaborato un modello per mappare e monitorare il rischio di regioni e province per la programmazione della fase. L'analisi pubblicata oggi dalla Fondazione Gimbe, dunque, smentisce il frazionamento dell'Italia in Nord, Centro e sud. E questo perché, spiega ancora Cartabellotta ospite di 24 Mattino su Radio 24, "le variabili da tenere in considerazione sono la prevalenza, cioè il numero di casi per quell'area geografica, e la velocità di crescita, cioè l'incremento percentuale non giornaliero ma settimanale. La mappa che viene restituita ci fa vedere che la maggior parte delle regioni ha ancora una crescita settimanale dei casi del 5-6%, è una percentuale ancora troppo elevata. La necessità di attendere due settimane è legata al fatto che regioni come Sicilia, Campania e Calabria, in cui la cosiddetta prevalenza è relativamente bassa, cioè 100-200 casi per 100mila abitanti, hanno ancora percentuali di crescita che stanno attorno al 10-15%. Se questo 15% si mantiene e non rallenta, nelle prossime due settimane avremo 250-300 casi per 100mila abitanti".

Covid Hospital Ponticelli, pronti i primi 48 posti

Presentati oggi i primi moduli dell'ospedale da campo che, al termine dei lavori, conterà 72 letti per la terapia intensiva. La struttura situata davanti all'ospedale del Mare a Ponticelli è costata oltre 7 milioni di euro. Presente anche Vincenzo De Luca all'inaugurazione.

