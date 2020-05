Coronavirus, i dati di Napoli: cinque nuovi contagi

Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11 di oggi, venerdì 1 maggio. Il totale dei positivi è di 916 persone ed è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro. Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.

Sono considerati asintomatici i pazienti risultati positivi al tampone (effettuato a seguito di dichiarata o sospetta vicinanza ad altri soggetti già dichiarati positivi) ma che non presentano sintomi clinicamente rilevanti. Questi pazienti sono conteggiati nelle altre categorie, ovvero possono essere ricoverati o in isolamento domiciliare.

L'ASL Napoli 1 ha provveduto ad un aggiornamento dei dati relativi ai pazienti deceduti con quello dei decessi (di residenti/domiciliati sulla città di Napoli) avvenuti in strutture sanitarie pubbliche o private che non avevano provveduto a comunicarli tempestivamente. Per questo si è avuto un incremento di 20 decessi dall'ultimo bollettino. Il Comune precisa, invece, che i decessi avvenuti nell'ultima settimana di aprile sono due.