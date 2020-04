Coronavirus a Pozzuoli, tre nuovi contagi e un decesso: gli ultimi aggiornamenti

Il sindaco di Pozzuoli dopo aver ricevuto, nella tarda serata di ieri dall'Unità di crisi della Regione Campania, i dati relativi ai tamponi effettuati il 5 aprile, in una nota aggiorna l'andamento dell'emergenza Coronavirus nella sua città.

"Per quanto riguarda la nostra città, abbiamo avuto comunicazione di ulteriori 3 casi positivi. L'Asl ha ricostruito il link epidemiologico. L'incremento dei casi deriva in gran parte dall’aumento del numero dei tamponi effettuati sui casi sospetti che erano in quarantena, e sui quali ho chiesto all'Asl di accelerare. Nella giornata odierna è deceduto purtroppo uno dei contagiati ricoverati presso il Santa Maria delle Grazie. Alla sua famiglia vanno le nostre condoglianze e tutto il nostro sostegno in questo triste momento. In totale ora sono 37 i pazienti che hanno contratto il Covid in città, di cui 27 attualmente contagiati (1 ospedalizzato e 26 in isolamento domiciliare), 2 guariti clinicamente, 2 persone guarite definitivamente e 6 decessi. Vi ricordo che per motivi di privacy non è possibile conoscere i dati dei pazienti risultati positivi. Io vi rinnovo l’invito a restare a casa e uscire solo per motivi necessari. Inizia la settimana di Pasqua e per le nostre abitudini sarà un'ulteriore dura prova stare a casa. Ma è un atto che dobbiamo fare, con sacrificio per noi stessi. Fondamentale. Abbiamo aumentato i controlli in città da parte di tutte le forze dell'ordine e in questa settimana saranno ancora più serrati. Non vanifichiamo tutti i sacrifici fatti fino ad ora e rispettiamo le regole", spiega Vincenzo Figliolia.