Coronavirus, superati i duemila contagi: ancora decessi nel napoletano

Sono 2067 le persone contagiate in Campania, secondo gli ultimi dati ufficiali aggiornati alle ore 22.30 di ieri sera, comunicati dalla Task Force della Protezione Civile. In totale il 30 marzo su 1251 tamponi analizzati nei principali centri regionali, 122 sono risultati positivi. Sono 14.162 i tamponi analizzati dall'inizio dell'emergenza in Campania.

Da ieri per evitare spostamenti non necessari in ambito cittadino ed extraurbano, sono stati predisposti dalla Questura di Napoli dei posti di blocco sulla Tangenziale di Napoli e sulla Autostrada A1, presso le barriere autostradali, nelle aree di servizio e nelle immissioni sulle strade che conducono al centro della città.

Gli aggiornamenti di martedì 31 marzo 2020

11.23 - De Magistris: "A Napoli avremo effetto rinascita"

Per il sindaco di Napoli l'ermegenza Coronavirus, una volta risolta, avrà anche effetti positivi: "Ci sarà un'apertura graduale, non potrebbe essere altrimenti. Ma sono sicuro che molte cose cambieranno soprattutto per trasporti, ambiente, socialità. E a Napoli avremo una rinascita che definirei mediterranea. Qui la gente vuole comunque stare in strada, vivere la città, il suo clima, il mare: cose che inducono a stare insieme e questo dobbiamo tenerlo sempre presente. Mentre sul fronte ambientale, per come è cambiata l'aria in questi giorni, faremo scelte diverse. E penso per esempio ai bambini: vorrei fargli trovare una città più a misura loro. Questo 'new deal' dell'ambiente va colto al volo. Lo smog in questi giorni è assente. E aiuteremo le attività commerciali eliminando il pagamento delle imposte locali 2020. L'estate, comunque, sarà una grande occasione per la città perché sarà un'estate autoctona. Dobbiamo però giocarci bene la ripartenza, quando ci sarà".

11.00 - Ancora un morto a Torre del Greco

Il sindaco Giovanni Palomba ha reso noto il decesso a Torre del Greco di D.A.A., 84 anni. Dal report fornito dal Coc, inoltre, si segnalano due nuovi casi di tampone positivo al Covid-19. Risultano dunque al momento 52 i cittadini positivi certificati dalle autorità sanitarie preposte. Di questi venti sono i soggetti ospedalizzati, mentre 32 risultano attualmente in isolamento fiduciario presso la loro abitazione.

10.43 - Proteste dei medici a Casoria

Appello al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca da parte dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Casoria. "La comunità del presidio ospedaliero "Santa Maria della Pietà" di Casoria, dei religiosi Camilliani - leggono i dipendenti - da circa un mese ha i 115 posti letto accreditati totalmente vuoti, con il personale sanitario – circa 200 persone tra medici e infermieri – a casa per ferie forzate. Osserviamo, presidente, l'energia con la quale sta affrontando questa pandemia attraverso misure atte a fermare la diffusione del Covid 19 in Campania. E così come ufficialmente le abbiamo già scritto le ricordiamo: noi con la struttura e il nostro personale siamo una risorsa sul territorio. Vogliamo stare al suo fianco e le diciamo, presidente noi ci siamo".

9.40 - Cantalamessa: "Non concedere spazio alle mafie"

"Lo Stato tenga alta la guardia e non ceda spazi alle mafie. Si eviti che alcuni apparati mafiosi si sostituiscano al governo per attività di welfare. Persone perbene, che mai hanno avuto a che fare con l'illegalità, ma in difficoltà nell'attuale situazione di precarietà ed incertezze economica, potrebbero cadere prede della criminalità per prestiti o anticipi". Lo afferma Gianluca Cantalamessa, deputato e capogruppo della Lega in commissione Antimafia, lanciando l'allarme sulle attività mafiose, in particolare al Sud, in concomitanza dell'emergenza nazionale per il virus Covid-19. "Le misure straordinarie del governo, a oggi insufficienti e inefficaci, non stanno arginando la mancanza di liquidità di molte aziende e famiglie rinvigorendo la criminalità organizzata. Le stesse mafie potrebbero essere interessate ad acquisire, a prezzi di saldo, aziende colpite dalla crisi, anche importanti. In alcune aree del nostro territorio, sia campano che nazionale, il rischio che le organizzazioni traggano vantaggi dall'emergenza è alto'', conclude Cantalamessa.

8.43 - Casalnuovo blindata, ma i residenti mettono in guardia il sindaco

Il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia ha disposto la chiusura di due tra le principali vie d'accesso al proprio comune per meglio controllare le "comprovate esigenze" che spingono le persone a uscire dalle proprie abitazioni. Pelliccia ha scritto poche righe sul proprio profilo facebook per annunciare la decisione. "Abbiamo provveduto alla chiusura delle prime due vie di accesso e di uscita dalla città. Si esce e si entra solo per comprovate esigenze lavorative e di salute. Aiuteremo così le forze dell’ordine ad essere più incisivi sui controlli. Stiamo proteggendo la nostra salute e lo faremo con ogni mezzo a nostra disposizione". Molti cittadini, però, hanno reagito chiedendo al sindaco ancora più fermezza. "Ci sono alcune vie di fuga alternative", scrivono in molti, e segnalano alcune strade misconosciute. C'è un vicolo, poi, "che sembra via Caracciolo a Napoli", scrive un utente, paragonando il traffico della stradina a quello del lungomare partenopeo.

7.46 - Dramma a Terzigno per un uomo: muoiono entrambi i genitori

Il Coronavirus ha portato via una coppia di anziani, la signora Dora e il signor Antonio. Un lutto che sconvolge la comunità di Terzigno: "Ad Ivan, il figlio, va la nostra vicinanza in un momento della vita davvero drammatico. A te cara Dora, non hai resistito alla morte del tuo amato Antonio. Voglio ricordarti sempre con quel meraviglioso sorriso": sono le parole del sindaco di Terzigno Francesco Ranieri. Sottoposto a tampone, il figlio è risultato negativo.