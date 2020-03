Coronavirus, primi due contagi a Villaricca: altre tre persone in quarantena

Primi due casi di positività al Covid-19 a Villaricca. "Purtroppo ci è da poco arrivata la spiacevole notizia dei primi due casi di cittadini di Villaricca positivi al covid-19. La Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno già provveduto ad avvisare tutti i soggetti con cui sono venuti in contatto, i quali si sono già messi in quarantena volontaria. Mi riferiscono, peraltro, che le due persone non sono ricoverate e le loro condizioni sono stazionarie. L’ASL ci ha, altresì, riferito, di tre cittadini che sarebbero venuti in contatto con un soggetto positivo al COVID-19 residente in altro Comune. Anche in questo caso i tre sono stati immediatamente raggiunti da Polizia Municipale e Protezione Civile e messi in quarantena volontaria. Tutti i soggetti potenzialmente esposti sono in quarantena, monitorate costantemente dalla Polizia Locale e Protezione Civile. Invito ancora una volta la popolazione tutta a stare a casa, non uscite se non strettamente necessario e per qualunque cosa utilizzate i numeri che l’amministrazione comunale ha attivato: Vigili Urbani 0818191402 e Protezione Civile: 0818191238, oppure il Servizio di Continuità Assistenziale ASL NA2 Nord 0818193461. Esprimo tutta la mia vicinanza, e quella dell’amministrazione intera, ai due nostri concittadini contagiati ed alle loro famiglie. È un momento molto delicato per noi tutti e per l’Italia intera, per questo oggi ho fatto esporre il tricolore fuori la Casa Comunale, in segno di unità e di fratellanza. Guardiamo tutti a quel tricolore come nostro riferimento, collaboriamo tutti con le autorità amministrative, sanitarie, di Polizia e Protezione Civile e vedrete che tutto questo finirà".

E' il post con il quale Rosaria Punzo, sindaco di Villaricca, conferma la positività per due cittadine, peraltro molto giovani.