Festeggiano il compleanno nonostante le restrizioni: sette persone segnalate

Dovevano festeggiare il compleanno di un 16enne. Non potevano aspettare e per farlo hanno scelto anche una maniera poco “discreta” che li incastrati. I carabinieri della Sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in un’abitazione del quartiere Ponte Persica dalla quale provenivano schiamazzi e musica ad alto volume.

In corso una festa di compleanno di una 16enne, celebrata insieme ad altri sette familiari in violazione delle disposizioni normative anticontagio. Le persone identificate sono state sanzionate amministrativamente e segnalate all’Asl. Non si tratta del primo caso durante questo periodo di restrizioni per contrastare il Coronavirus. Un episodio simile si è verificato a Qualiano lo scorso 21 marzo. In quell'occasione vennero denunciate nove persone sorprese a festeggiare un 18esimo compleanno.