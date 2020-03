Coronavirus #iorestoacasa: i commercianti del Rione Alto si organizzano

Per ottemperare alle indicazioni imposte dal governo alle Istituzioni locali, la famiglia Pane Marigliano, storica nel campo alimentare e della gastronomia napoletana, si fa promotrice di una bella e importante iniziativa. Tutti i clienti saranno serviti a domicilio non solo per ordini relativi a beni del loro esercizio commerciale ma anche a quelli di prima necessità, quali casalinghi, macelleria e affini.

“E' necessario essere tutti uniti” - ha dichiarato Noemi Marigliano Pane. - “Porto avanti con orgoglio quello che la mia famiglia mi ha insegnato: le squadre vincono sempre! Abbiamo ampliato e dato lavoro a più ragazzi che, con guanti e mascherine, consegnano a domicilio, con la collaborazione di tutti i miei amici commercianti, i beni di prima necessità per evitare che le persone escano di casa. Non ci sono costi aggiuntivi. Questa iniziativa deve far capire che, se ci armiamo di buona volontà, riusciremo e garantire a tutti prodotti freschi. E, mi raccomando, non facciamo le corse all’accaparramento, questo comportamento irresponsabile può solo comportare danni a noi commercianti e a voi clienti".