Coronavirus, buone notizie: il paziente 1 sta meglio

Buone notizie dal Cotugno, il paziente 1 sta meglio. Il noto avvocato, colpito da polmonite, è in via di recupero, anche se viene ancora trattenuto in ospedale, visto che la malattia ancora persiste. La moglie è in autoquarantena in casa. Il paziente 1 si era infettato dopo un viaggio di lavoro in un suo studio nel nord Italia.

E' andata peggio invece purtroppo ad un avvocato 57enne sempre di Napoli deceduto il 21 marzo in seguito alle complicanze di una polmonite provocata dal Coronavirus.

REPARTI PIENI

Sono intanto occupati i posti letto delle terapie intensive degli ospedali Cotugno e Monaldi, che rientrano nell'Azienda dei Colli a Napoli. Al momento, nelle due strutture, sono ricoverati 134 pazienti di cui 127sono casi confermati di positività al Coronavirus, mentre per altri 9 pazienti si è in attesa dell'esito dei tamponi. Sono stati occupati i 6 posti letto nella Terapia intensiva del Monaldi. In Terapia intensiva al Cotugno, al momento sono ricoverate 23 persone in tutto e non ci sono più posti letto liberi.

