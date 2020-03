Coronavirus, paziente 1 ricoverato per polmonite: ma non è in rianimazione

Colui che viene definito il paziente 1, l'avvocato di un importante studio legale di Napoli, risultato positivo al Coronavirus dopo un viaggio di lavoro a Milano, è stato ricoverato al Cotugno per polmonite con connesso abbassamento della respirazione. Non è in rianimazione a testimonianza delle condizioni di salute non preoccupanti, ma per lui verrà applicato il protocollo terapeutico con antivirali.

Ultimi casi

Attualmente sono 31 i casi in Campania di positività al Covid-19. Gli ultimi contagiati di cui si ha notizia dalla task force della Protezione civile della Regione Campania sono un docente di architettura, un turista bresciano a Ischia e una docente di Striano che lavora in una scuola di Torre del Greco. Al momento nessuna conferma, ma solo un sospetto su un'altra insegnente torrese che sarebbe entrata in contatto con la prof positiva.

Un caso in albergo a Ischia: è un turista bresciano

Registrato sull'isola di Ischia il primo caso di Coronavirus. Si tratta di un uomo, un turista in vacanza sull'isola e proveniente da Brescia. Il turista alloggiava all'interno di un albergo di Forio ed è stato ricoverato all'ospedale Rizzoli in attesa del trasferimento sulla terraferma all'ospedale Cotugno. La struttura alberghiera dove risiedeva il turista è stata isolata e al momento è presidiata dalle forze dell'ordine.

Scuole chiuse a Torre del Greco

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba ha annunciato la chiusura di tutte le scuole sul territorio cittadino fino a sabato 7 marzo. Il primo cittadino ha modificato l'ordinanza già emessa che chiudeva solo l'I.C. Don Bosco-D'Assisi, dove lavorava la docente di Striano trovata positiva al Coronavirus. A titolo cautelativo allora il sindaco ha deciso di modificare la precedente ordinanza e di chiudere tutte le scuole.