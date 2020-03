Coronavirus, ecco come smaltire i rifiuti delle persone malate

Nuove disposizioni date dalla Regione Campania per lo smaltimento dei rifiuti delle persone malate di Coronavirus. Il presidente De Luca ha pubblicato sui suoi canali social un vademecum sia per le persone positive al virus che per quelle non contagiate. Secondo le nuove disposizioni, coloro che sono affetti dal virus o sono in quarantena obbligatoria non devono differenziare i propri rifiuti e raccoglierli in due o tre buste resistenti, l'una dentro all'altra.

Tutti i rifiuti, comprese mascherine e guanti, vanno buttati tutto nello stesso contenitore. Le buste con i rifiuti vanno chiuse con un laccio o con nastro adesivo e per farlo bisogna utilizzare i guanti. I rifiuti vanno smaltiti quotidianamente. È importante che gli animali da compagnia non abbiano accesso ai locali dove sono custoditi i rifiuti. Per le persone che invece non sono affette dal virus bisogna continuare a fare la raccolta differenziata e guanti e mascherine vanno buttati nei sacchi dell'indifferenziata.

