Somma Vesuviana, aumenta il numero di contagiati all'interno della clinica

Aumenta ancora il numero di contagiati da Coronavirus nella Clinica di Somma Vesuviana. L'aggiornamento odierno - che dovrebbe essere quello definitivo - certifica che il numero dei positivi sale a 22 su 500 tamponi eseguiti. Il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno sottolinea che tra i 22 positivi "non ci sono cittadini sommesi".

Già ieri il dato relativo alla clinica era balzato a 15 casi di positività al Covid-19, come rivelato da Di Sarno. Oggi sono arrivati i risultati degli altri 350 tamponi effettuati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dato complessivo dei casi da Coronavirus registrati a Somma Vesuviana è di 25 contagiati. "Rinnovo l'appello chiaro a non uscire di casa se non per motivi di necessità", aggiunge Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.