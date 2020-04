Coronavirus, Sgambati: "Consegnati generi di prima necessità in diversi quartieri"

“La Città Metropolitana attraverso il suo Corpo di Polizia, ha prima preso in custodia nei locali del Comando e poi consegnato generi di prima necessità in diversi quartieri della Città di Napoli. In tal modo, con un sigillo certo di trasparenza e legalità, si è concretizzato un esempio di solidarietà, fondamentale in momenti difficili che si superano esclusivamente insieme senza lasciare nessuno indietro.”

Lo rende noto il Consigliere Sgambati, organizzatore dell’iniziativa.

“Quello che mi preme sottolineare” - ha aggiunto il consigliere - “è che nessuno di noi cerca visibilità o consenso ma, semplicemente, si è condivisa col Comando del Corpo un’iniziativa dell’associazione no – profit “Restiamo Assieme” che ha spontaneamente donato attraverso la nostra Istituzione con la collaborazione di enti religiosi. Persone con la possibilità, e quindi il dovere, di aiutarne altre: niente di più, niente di meno. Un concetto semplice e chiaro istantaneamente trasformato in azioni concrete sorrette da un' organizzazione precisa: chi può, deve dare.”