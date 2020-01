Coronavirus, il Cotugno: "Esami negativi. Inutile la corsa alle mascherine"

Non è affetto da coronavirus il 28enne di origini cinesi che da ieri è ricoverato all'Ospedale Cotugno di Napoli. Dall'Istituto Spallanzani di Roma è arrivata la notizia che gli esami sono risultati negativi. Tra 24 ore, come da protocollo, verranno fatte nuove analisi su un secondo campione. Con un nuovo risultato negativo, il caso verrà derubricato a semplice sindrome infuenzale. Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli, spiega ai microfoni di Npolitoday l'iter che è stato seguito per il paziente cinese e il perché è stato necessario inviare i campioni a Roma: "Tra pochi giorni saremo ingrado di eseguire i test al Cotugno in piena autonomia. Alla popolazione dico di non esagerare con gli allarmismi, la corsa alle mascherine è inutile".