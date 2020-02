Coronavirus, ricoverato commerciante cinese atterrato a Capodichino

Un cittadino cinese di 40 anni, proprietario di un negozio in provincia di Avellino, è stato messo sotto osservazione per sospetto coronavirus. L'uomo, atterrato all'aeroporto di Capodichino, era tornato in Irpinia nel pomeriggio di ieri.

Arrivato al Moscati per farsi controllare visti i sintomi, è subito partito il protocollo di sicurezza.

L'uomo è rimasto sotto osservazione l'intera notte, dopodiché i medici l'hanno dimesso. Nessun segno del coronavirus, ma dovrà restare in casa per circa due settimane. A riportare la notizia è AvellinoToday.