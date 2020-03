Emergenza Coronavirus, De Luca: "Chiederemo la chiusura dello scalo di Capodichino"

"La Gesac ci chiede la chiusura dell'aeroporto di Capodichino, salvo che per il trasporto del materiale sanitario e i cargo merci agroalimentari. Il Ministero ha chiuso molti aeroporti e ci dicono da Capodichino che non viaggia più nessuno. A volte arrivano aerei con un passeggero. E' giusto porre al ministero la richiesta di Capodichino che ha costi enormi per l'azienda ma inutili ora. Manteniamo servizi urgenti ma eliminiamo il resto", spiega il governatore nel consueto punto della situazione sul Coronavirus in Campania, dove ha anche annunciato l'ordinanza, poi emanata sul giro di vite per gli spostamenti in Campania.

Fumo passivo

Nel corso della lunga conferenza online, il Presidente della Campania Vincenzo De Luca si è soffermato anche su un aspetto finora abbastanza ignoto. Un metodo attraverso il quale - secondo un infettivologo con cui avrebbe parlato De Luca - si trasmetterebbe il Coronavirus: "Abbiamo chiesto a infettivologo", spiega De Luca. "La nuvola di fumo trasporta il virus. Per cui: incroci uno che sta fumando, la sua nuvola di fumo trasporta virus e ti becchi il Coronavirus se inspiri".