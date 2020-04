Coronavirus: "Chiusa l'Asl di Pianura per contagio del personale". La Municipalità smentisce

"Chiusa l'Asl di Pianura per positività al Covid-19 di personale del 118": così, ieri, il consigliere municipale (IX) Pasquale Strazzullo diffondeva la notizia dell'Asl di via Giorgio De Grassi, Pianura. La circostanza del contagio da Coronavirus di parte del personale, però, è smentita dalla IX Municipalità, che conferma la chiusura. "Stamattina l'assessore Annamaria Esposito si è attivata con la dottoressa Anna Manna, dirigente ASL del DS 26, per la chiusura temporanea e fino al 3 maggio della struttura di via Giorgio De Grassi", spiegano dalla Municipalità Soccavo-Pianura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le attività dell'Asl sono spostate nel centro di Soccavo. "La misura si è resa necessaria per impedire la commistione tra le attività degli operatori del 118 quotidianamente impegnati anche nell’emergenza COVID e le altre normalmente erogate, a tutela dunque del personale impiegato e dell’utenza, tra cui le fasce deboli di bambini ed anziani. Si tratta di una misura necessaria e prudenziale volta alla salvaguardia della collettività. La precisazione si rende necessaria per evitare il diffondersi di notizie allarmistiche da parte dei soliti seminatori di odio che preferiscono fare leva sul sentimento di paura piuttosto che rendere una utile informazione alla collettività".