Coronavirus, chiude la Pizzeria Capasso: "Non accadeva dall'epidemia spagnola"

Anche le pizzerie storiche di Napoli si piegano davanti all'incedere del Coronavirus. Tra queste, l'antica Pizzeria Capasso di Porta San Gennaro, in centro città. "E' un provvedimento straordinario - spiega Vincenzo, l'erede della dinastia - Non accadeva, per noi, da cento anni, da quando Napoli fu colpita dall'epidemia denominata spagnola. I commercianti sono in ginocchio, spero che il Governo ci aiuti. Però sono fiducioso, questa città si è sempre rialzata".